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В Туле найден труп 44-летнего мужчины в реке Воронка

Вчера, 22:52

На берегу реки Воронка в Туле нашли тело 44-летнего мужчины. 19 февраля труп увидели гуляющие на природе горожане и сообщили в полицию.

На место происшествия была немедленно выслана следственно-оперативная группа сотрудников ГО МВД Тулы. После приезда информация о находке трупа действительно подтвердилась – тело находилось в воде и его принесло течением к берегу. После извлечения и первичного осмотра тела была установлена личность погибшего. Им оказался мужчина, который проживал в Туле и имел неравнодушие к алкоголю.

Вероятно, что он после изрядно принятой дозы спиртного шел возле реки Воронки и упал в воду. Так как его состояние было неадекватным, мужчина просто не смог выбраться самостоятельно. В настоящий момент труп отправлен на экспертизу в морг, оперативники проводят следственные действия. Следов насилия на теле погибшего не найдено. Последнюю точку поставят эксперты после вскрытия.


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