Житель Вологды нашел на мусорке гранату с тротилом

Вчера, 21:27

Житель Вологды нашел настоящую боевую гранату с тротилом на мусорке в одном из пакетов среди отходов. Мужчина немедленно сообщил в полицию о трофее и получил за это вознаграждение.

Мужчина обнаружил в мусорном баке подозрительный пакет. После обследования содержимого оказалось, что внутри лежит настоящая граната марки Ф-1. Вместе с ней, но отдельно был и запал. Волгожанин не растерялся и принес свой трофей полицейским в участок. Гранату забрали сразу на экспертизу. Оказалось, что это боевой снаряд, внутри которого еще был тротил.

В знак поощрения за добровольную сдачу найденной гранаты, мужчина получил символическое денежное вознаграждение от представителей органов правопорядка. Сотрудники полиции в очередной раз обратились ко всем гражданам с просьбой сообщать о всех подобных находках, не экспериментировать с вскрытием боеприпасов, так как это грозит пагубными последствиями.