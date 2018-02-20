VistaNews.ru


Житель Вологды нашел на мусорке гранату с тротилом

Вчера, 21:27

Житель Вологды нашел настоящую боевую гранату с тротилом на мусорке в одном из пакетов среди отходов. Мужчина немедленно сообщил в полицию о трофее и получил за это вознаграждение.

Мужчина обнаружил в мусорном баке подозрительный пакет. После обследования содержимого оказалось, что внутри лежит настоящая граната марки Ф-1. Вместе с ней, но отдельно был и запал. Волгожанин не растерялся и принес свой трофей полицейским в участок. Гранату забрали сразу на экспертизу. Оказалось, что это боевой снаряд, внутри которого еще был тротил.

В знак поощрения за добровольную сдачу найденной гранаты, мужчина получил символическое денежное вознаграждение от представителей органов правопорядка. Сотрудники полиции в очередной раз обратились ко всем гражданам с просьбой сообщать о всех подобных находках, не экспериментировать с вскрытием боеприпасов, так как это грозит пагубными последствиями.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.