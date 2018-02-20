На похоронах погибших при нападении в Кизляре было около 5 000 человек

Вчера, 21:15

На похоронах погибших при нападении на храм в Кизляре в Дагестане присутствовали порядка 5 тысяч человек.

Около 5 000 человек решили проститься с женщинами, которые стали жертвами стрельбы в дагестанском храме в Кизляре. В городе сегодня объявлен общегородской траур. Сельминаз Салихова, сотрудник местной администрации, сообщил, что на похоронах присутствовали не только горожане, но и жители Кизлярского, Тарумовского регионов, Махачкалы и иных республиканских городов. В учреждениях культуры и образования были отменены все развлекательные мероприятия, на улицах приспустили государственные флаги Российской Федерации и Дагестана.

Похороны провели в Храме Георгия Победоносца, где 18 февраля преступник открыл стрельбу из охотничьего ружья по горожанам, которые покидали православный храм после церковной службы в честь Прощеного воскресенья. Были убиты 5 прихожанок, еще 4 человека, в том числе и силовики, были ранены. Стрелявший мужчина 1995 года рождения был убит при попытки скрыться с места преступления.