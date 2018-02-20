Девушки из борделя в Краснодаре обвинили полицейского в сексуальном рабстве

Вчера, 20:53

Девушки, работавшие в борделе в Краснодаре, обвинили бывшего сотрудника полиции в сексуальном рабстве.

В социальных сетях был опубликован пост, в котором автор анонимно рассказал о деятельности борделя в Краснодаре, утверждая, что не может назваться, так как жизни анонима угрожают.

В сообщении указано, что в городе на улице Красноармейской 7 и 9б незаконно удерживали девушек против их воли, принуждая к оказанию интимных услуг, лишили всех документов, часто избивали, и вымогали деньги. В качестве одного из организаторов борделя был указан подполковник полиции, который обладает широким кругом знакомств в системе МВД, что дает ему возможность приостановить расследование данного дела. Стоит отметить, что по факту произошедшего уголовное дело все еще не возбуждено.

По словам автора, девушки проживали в разных квартирах. Летом прошлого года одна из них попыталась сбежать, однако попытка не увенчалась успехом. Ее вывезли в лес, где сильно избили, а потом сказали копать яму. Спас ее случайный прохожий. После пострадавшая была возвращена в одну из квартир.

Другая предприняла попытку сбежать 2 февраля, однако ее также поймали и очень сильно избили, после чего на протяжении нескольких дней она была прикована наручниками к батарее.

Пока не удалось получить никаких официальных комментариев по поводу данной публикации и их правдивости от представителей правоохранительных органов.