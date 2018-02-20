Жительница Петрозаводска получила ожог лица, играясь с зажигалкой

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Неосторожное обращение с огнём привело к получению ожогов лица жительницей Петрозаводска. Женщину доставили в приёмное отделение местной больницы после того, как она случайно изувечила себя зажигалкой.

Пострадавшую доставили из одного из домов по проспекту Александра Невского. Находясь дома, она обожглась зажигалкой. Обстоятельства инцидента не уточняются. Врачи диагностировали у неё термический ожог лица I-II степени. Поражённая площадь составила 1% от общей площади тела. После оказания медицинской помощи женщине назначили амбулаторное лечение.

Ранее мы писали о подобном случае в Томске. Там воспитанник одного из местных детских домов также обжёг лицо зажигалкой. Подросток игрался с опасным предметом и в итоге получил травмы. По факту случившегося назначена проверка.