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Под Калининградом по вине «пьяных медиков» умерла девушка

Сегодня, 19:55

В Калининградской области расследуют смерть 23-летней местной жительницы, умершей в больнице города Балтийска. Родственники девушки винят во всём медиков на смене, которые, по их словам, были в состоянии алкогольного опьянения.

Как утверждают родители, дочери дома внезапно стало плохо, у неё поднялась температура, онемела шея. После этого они позвонили диспетчеру скорой медицинской помощи, однако им ответили, что все бригады на момент вызова заняты. Обеспокоенные состоянием девушки отец и мать немедленно отвезли её в больницу своими силами, однако то, что они увидели там, повергло их в настоящий шок. По словам родителей, весь медперсонал приёмного отделения находился в состоянии алкогольного опьянения, а дежурный врач и вовсе едва держался на ногах. В итоге медики не смогли оказать их дочери квалифицированную помощь, что привело к её смерти.

Теперь семья умершей требует провести разбирательство и привлечь к ответственности виновных. Правоохранители и руководство региона пообещали провести объективную проверку.


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