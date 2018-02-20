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На Украине вьетнамские свиньи разорвали своего пожилого владельца

Сегодня, 19:48

В Николаевской области вьетнамские свиньи растерзали 80-летнего пенсионера. Односельчане погибшего очень напуганы такой агрессивностью домашних животных и вынуждены были обратиться в полицию за защитой.

Трагический инцидент произошел в селе Ковалевка Николаевской области. Местный пенсионер, которому было 80 лет, был обнаружен в своем дворе внутри загона, где содержались вьетнамские свиньи. Когда соседи увидели изуродованное тело погибшего, они вызвали полицию. Позже стало известно, что тело растерзали домашние животные, которых пенсионер уже содержал на протяжении шести лет. По словам очевидцев, которым пришлось по воле случая видеть тело пенсионера рассказали, что оно было полностью разорванным, отдельно были руки и ноги.

В настоящее время останки отправлены на экспертизу, которая установит точную причину гибели человека. Есть гипотеза о том, что мужчина пошел кормить свиней, а потом ему стало плохо и он потерял сознание. Свиньи отреагировали на падение, как на получение корма и начали кушать собственного хозяина. Люди в Ковалевке напуганы и просят полицейских защитить их.


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