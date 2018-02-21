В Волгограде любитель вбивания в себя гвоздей оказался в больнице

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В Волгограде любитель регулярного вбивания в себя гвоздей оказался на медицинской койке в больнице. Теперь специалисты 7-й горбольницы гадают, что заставляло этого горе-иллюзиониста так издеваться над своим телом.

В первый раз Валерий Н. был доставлен в клинику из своего дома 8 февраля. В его груди торчал большой гвоздь. Пациент был прооперирован. Врачи после извлечения острого предмета наложили несколько швов.

После выписки прошло лишь несколько дней. Мужчина вновь попал в руки тех же медиков 18 февраля. Он был вновь под воздействием алкоголя. Однако, в тот раз он уже вогнал большой гвоздь в живот.

Извлечь его из этой части тела для медиков было уже не столь затруднительным. Ранение оказалось колотым и непроникающим. Жизни «мазохиста» оно не угрожало. Но, учитывая «упёртость» 40-летнего пациента в издевательстве над телом, врачи проинформировали полицейских.

Серийный самоистязатель стал для волгоградских медиков первой подобной практикой. Видимо, пациенту теперь придётся принудительно пройти ряд общений с психотерапевтами.

Правоохранители уже начали проверку необычного инцидента.