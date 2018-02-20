В Екатеринбурге живодёр рубит собак и начиняет их мясом самсу

Сегодня, 18:47

В Екатеринбурге живодёр рубит топором бездомных собак и продаёт их для того, чтобы их мясом начиняли самсу. Такая информация распространена местными посетителями Сети.

Согласно размещённому там сообщению, на территории микрорайона Новая Сортировка появился живодёр. Он, якобы, отлавливает бродячих псов в районе Теплоходного переулка. После этого он убивает их топором, разделывает туши и реализует мясо в узбекском кафе, находящемся на кольце Пехотинцев.

Мужчина сообщил в своей группе «ВКонтакте», когда он поворачивал в сторону дома по Теплоходному проезду, 5, то увидел драку, происходящую сразу за мусоркой.

После того, как он решил разнять дерущихся, то увидел – они не являются бомжами. Один был русским парнем, а другой – не славянской внешности.

Второй был сильнее и душил соперника. Рядом с дерущимися лежал топор и разделанная туша собаки. Русский стал кричать, чтобы мужчина не отпускал живодёра. С его слов, тот работает неподалёку или в шаурме, или в подобном заведении, и снабжает его собачьим мясом, которым кормят людей.

После того, как злоумышленник увидел, что противников стало двое, он действительно убежал в том направлении.

Местные правоохранители сообщили, что они проверят данный факт.