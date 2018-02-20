Очевидцы: В Петербурге сотрудники магазина подрались с покупателями

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Стали известны подробности драки между посетителями и продавцами магазина на пересечении улиц Звездная и Пулковская в Санкт-Петербурге. Как рассказали очевидцы произошедшего, работники магазина задирали девушкам юбки и снимали на телефон.

Двое мужчин-посетителей не оценили такие шутки и позвали продавцов на улицу, чтобы поговорить. В итоге состоялась драка.

Сотрудники полиции приехали на место произошедшего, но никого там не обнаружили.

Пока что ГУ МВД ведет следствие по установлению личностей произошедшего.

Однако с другой стороны, в Интернете ходит еще одна версия случившегося, согласно которой сотрудники магазина хотели заменить в магазине мокрые ковры на сухие и попросили посетителей отойти на некоторое время. Некоторым посетителям это не понравилось и они затеяли драку.

На данный момент администрация магазина проводит проверку, но уже известно, что сотрудники, которые стали виновниками драки, уволены.