Видеокадры, показанные «Первым каналом», говорят о неправоте главы Якутии в инциденте с компанией «Аэрофлот»

Сегодня, 05:07

СМИ продолжают обсуждать конфликт, произошедший на борту авиарейса Москва-Якутск компании Аэрофлот. В ответ на просьбу бортпроводника показать ей посадочные салоны вип-пассажиры грубо отказались это сделать, оскорбляя сотрудника компании и весь Аэрофлот, угрожали уволить весь экипаж. Пассажирами оказались глава Якутии Егор Борисов с супругой и помощник руководителя республики Евгений Шигапов.

Бортпроводник, согласно инструкции по безопасности полетов, уведомила командира экипажа о присутствии в салоне агрессивно настроенных пассажиров. Тем временем талоны нашлись и были представлены стюардессе, однако господин Шигапов попытался пройти в кабину пилотов. Командир самолета принял решение высадить с рейса скандалистов. Прасковья Борисова предоставила документы о недавно перенесенной главой Якутии операции, и чету доставили на родину. Шигапов же был высажен, из-за чего произошла задержка рейса на два часа. В Якутии Егор Борисов заявил, что талоны им не предоставили сами сотрудники Аэрофлота, принеся их позже в самолет с извинениями. После этого «Первый канал» в эфире показал запись камер наблюдения, где видно, что помощник Борисова на стойке получает необходимые документы. Сотрудники компании, как отмечает телекомпания, выполнили все свои функции и не могли стать причиной конфликта.