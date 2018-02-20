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В Прикамье с горки дети катались вместе с обледеневшим трупом

Сегодня, 17:12

Во время катания на горке дети нашли обледеневший труп собаки и вместе с ним катались. Такой инцидент произошел в Прикамье.

Известно, что группа ребят нашла неподалеку от снежной горки обледеневший труп собаки, который прихватила с собой на горку. Информацию о таком детском развлечении распространили журналисты местного телевизионного канала «Пермяч». В репортаже отмечается, что дети достаточно взрослые и понимают, что глумиться над трупами не хорошо. Объяснить данный поступок простой детской шалостью невозможно.

После выхода репортажа на городских форумах стали активно обсуждать моральность таких действий ребят. Большая часть все же сходится во мнении, что детям необходимо было просто обойти умершее животное, а не глумиться над его трупом, ведь по-другому поступок детей назвать нельзя. Теперь в школах городка обязательно проведут беседы, которые направят действие детей в правильное русло.


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