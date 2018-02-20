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В Подмосковье от инфекции внезапно умер младенец

Сегодня, 16:44

Новорожденный ребёнок внезапно скончался в Московской области. По предварительным данным, смерть наступила вследствие внутриутробной инфекции.

Семья малыша проживает в Люберецком районе. Накануне произошедшего, вечером 16 февраля мать ребёнка уложила мальчика рядом с собой в кровати. Наутро она обнаружила, что малыш умер. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала внутриутробная инфекция. По факту гибели младенца региональное управление СКР начало проверку. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По итогам разбирательства обещают вынести предусмотренное законом процессуальное решение.

Ранее мы писали, что в Челябинске младенец умер спустя сутки после домашних родов. Мать ребёнка решила не обращаться в клинику за квалифицированной помощью врачей.


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