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В больнице Иркутской области умер ребёнок после прививки

Сегодня, 16:35

В Иркутской области после прививки умер младенец. Инцидент имел место в селе Усть-Ордынск в больнице 2. Сейчас следствие Приангарья проводит проверку.

"Вакцина была введена в конце января. Мама малыша два раза обращалась в клинику и жаловалась на состояние здоровья ребёнка. 13 февраля его привезли в плохом состоянии в реанимацию. Там он скончался. Первичная причина кончины - сердечный миокардит", - говорит пресс-служба СУ СКР в Иркутской области.

Полиция установит все обстоятельства и причины случившегося, при этом изучит множество документов из разных медицинских заведений, в которых лечился ребёнок. В пределах проверки дадут правовую оценку действиям врачей.


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