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Собака из Комсомольска-на-Амуре 12 лет ждала погибшего хозяина

Сегодня, 15:42

12 лет преданная собака ждала своего хозяина на месте его гибели. Такой случай произошел в Комсомольске-на-Амуре.

В Комсомольске-на-Амуре преданное животное 12 лет ждало хозяина на месте его гибели. Жители города поражены таким фактом и планируют установить на месте ожидания памятник.

Известно, что скульптуру бронзовой собаки установят 12 июня текущего года на День города. Деньги на реализацию данного проекта собирали через интернет, скульптором стал Евгений Попов, который выполнит работу бесплатно.

Сообщается, что хозяина собаки не стало в 2005 году, его сбил автомобиль прямо на автобусной остановке. Найда, так звали собаку погибшего, просидела на месте трагедии 12 лет, а все попытки пристроить ее к новым хозяевам были напрасными – животное сбегало и возвращалось на остановку. В прошлом году животное тоже попало под машину, тем самым повторив судьбу своего хозяина.


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