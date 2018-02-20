В Москве работник тира случайно выстрелил ребёнку в лоб

Сегодня, 15:35

Работник одного из московских тиров случайно выстрелил в ребенка и попал ему в лоб. Ребенок в настоящее время находится под наблюдением врачей.

На юго-западе Москвы ребенок был ранен выстрелом из пневматического оружия. На данный момент известно, что несчастный случай произошел в торговом центре под названием «Спектр». Ребенок прогуливался с отцом по ТЦ, когда внезапно заметил тир. Мальчик подошел посмотреть на стреляющих мужчин, в то время как инструктор выстрелил и пластиковый шарик из пневмата попал как раз мальчику в лоб. Ребенку сразу же вызвали скорую помощь и мальчик был госпитализирован. По словам врачей, состояние пострадавшего ребенка стабильное.

Известно, что на данный момент Министерство внутренних дел ведет расследование по факту произошедшего и устанавливает виновников происшествия.