VistaNews.ru


В Москве работник тира случайно выстрелил ребёнку в лоб

Сегодня, 15:35

Работник одного из московских тиров случайно выстрелил в ребенка и попал ему в лоб. Ребенок в настоящее время находится под наблюдением врачей.

На юго-западе Москвы ребенок был ранен выстрелом из пневматического оружия. На данный момент известно, что несчастный случай произошел в торговом центре под названием «Спектр». Ребенок прогуливался с отцом по ТЦ, когда внезапно заметил тир. Мальчик подошел посмотреть на стреляющих мужчин, в то время как инструктор выстрелил и пластиковый шарик из пневмата попал как раз мальчику в лоб. Ребенку сразу же вызвали скорую помощь и мальчик был госпитализирован. По словам врачей, состояние пострадавшего ребенка стабильное.

Известно, что на данный момент Министерство внутренних дел ведет расследование по факту произошедшего и устанавливает виновников происшествия.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.