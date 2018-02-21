В Казани пранкеры пошутили с похищением человека и поплатились

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В Казани пранкеры пошутили, сняв постановочное видео с похищением человека, и поплатились за это. Сейчас они задержаны и находятся за решёткой.

Местные полицейские, к которым поступила информация о похищении человека, действовали, как и положено при подобных случаях. Им быстро удалось задержать незадачливых шутников и доставить их в участок.

Пранкеры говорят, что их видео было постановочным. Они разыграли сюжет, при котором с остановки похищается один из прохожих. Злоумышленники в масках и с макетами пистолетов среди бела дня хватают его, силой усаживают в авто и увозят.

Авторы ролика продолжали съёмку и после этого. С их слов, они всего лишь хотели посмотреть, как на данный инцидент будут реагировать другие прохожие.

Реакция оказалась довольно вялой, никто не препятствовал похищению и не бросился в погоню за увезшим мужчину автомобилем.

Прервало «трансляцию» появление в кадре сотрудников полиции. Видимо, кто-то из очевидцев всё-таки сделал необходимый звонок.