Похороны погибших в Кизляре женщин пройдут на территории Свято-Георгиевского храма

Вчера, 22:59

Похороны погибших в Кизляре женщин пройдут 20 февраля на территории Свято-Георгиевского храма. В воскресенье местный житель начал стрелять в праздновавших Масленицу людей.

В ходе было убито погибло пять женщин, четверо человек получили ранения. Среди пострадавших оказались также работники полиции.

Личность атаковавшего была установлена, им оказался житель Кизляра 1995 года рождения. Полиция успела ликвидировать его до того, как пострадали другие.

Выполняющий обязанности главы государства Владимир Васильев сообщил, что убитые погибли мученической смертью, поэтому их необходимо похоронить на территории храма.