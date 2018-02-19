Пожар в Белгородской области унес жизни мамы и сына

Вчера, 21:38

Пожар в жилом доме в поселке Гора-Подол Белгородской области унес сразу 2 жизни - мамы и сына.

В поселке Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области 17 февраля загорелся жилой дом. Пожар возник где-то 14:30. На место происшествия отправились дежурная пожарно-спасательная бригада и 22 части, а также добровольная команда пожарных из деревни Гора-Подол. Из дома спасатели вынесли мертвые тела двух жертв возгорания - 88-летнюю пенсионерку, а также ее 68-летнего сына. Также при пожаре сгорели кровать в одной из комнат, много личных вещей, дым закоптил стены и весь полок помещения.

Причина пожара все еще не установлена, специалисты выясняют все обстоятельства данной трагедии.