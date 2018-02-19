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Очевидцы: Десятки людей в Кизляре спасла «блаженная нищенка»

Вчера, 20:28

Нищая женщина, которая обычно просила у храма милостыню, спасла в Кизляре от расстрела джихадиста несколько десятков людей. Об этом прессе сообщили очевидцы трагических событий.

В частности, настоятель Свято-Георгиевского храма Кизляра Павел Каликин пояснил, что женщина по имени Ирина набросилась с сумкой на экстремиста, чтобы уберечь от гибели людей, которые ещё не успели спрятаться. После того, как нападавший выстрелил в неё и она упала, внимание экстремиста начал отвлекать казак Сергей Пресняков.

Ранее стало известно, что кизлярского стрелка ликвидировал полицейский, который в этот момент уже был ранен. Превозмогая боль, правоохранитель произвёл точный выстрел в сторону террориста.


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