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В Петербурге женщина умерла днём на остановке автобуса

Сегодня, 20:20

В Петербурге женщина в возрасте 87 лет умерла рядом с остановкой автобуса. Это произошло, когда она направлялась к ней.

Сообщение сделано пресс-службой регионального СК.

Пенсионерка, проживающая в Петербурге, как сообщают очевидцы, направлялась днём 19 февраля к автобусной остановке на проспекте Коломяжский.

Внезапно он упала. Подбежавшие к ней жители вызвали «скорую». Прибывшим медикам осталось лишь зафиксировать смерть женщины.

Следователи приступили к проверке данного инцидента.

По некоторым данным, пенсионерка была не одна. Её сопровождал муж. Автобус уже стоял на остановке, и они к нему спешили. Некоторые источники информируют, что женщина при падении ударилась о ступеньки, которыми оборудована задняя дверь транспортного средства.


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