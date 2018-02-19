В Печатниках коммунальщик угрожал блогеру убийством за фото

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Сотрудник коммунальной службы, убиравший снег с проезжей части на тротуар для пешеходов в Печатниках, угрожал общественному активисту убийством. Блогер Рустам снимал всю работу на камеру телефона.

Конфликт между блогером Рустамом и одним из сотрудников коммунальной службы закончился заявлением в полицию и жалобой к руководству компании. Дело в том, что на улицах Печатников уборщики снега активно забирали его на дороге для автомобилей и перебрасывали на место, где проходят люди. Из-за этого там образовались кучугуры снега и людям приходилось фактически грести по них ногами.

Блогер Рустам решил зафиксировать такой момент и показать начальству жилконторы настоятельную работу уборщиков снега, но ему начал угрожать один из сотрудников убийством. Дело зашло настолько далеко, что пришлось вмешаться полицейским, СМИ и администрации организации. По словам руководства, сотрудник, который угрожал Рустаму, оштрафован и уволен с должности.