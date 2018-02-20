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В Сочи на видео попала драка с участием беременной автоледи

Сегодня, 01:15

Две женщины сцепились в Сочи из-за того, что не поделили дорогу на одной из улиц города. Участниц потасовки не смутило даже то обстоятельство, что одна из них была беременна.

Инцидент попал на видео, которое было опубликовано на видеохостинге YouTube. На представленных в сети кадрах видно, как в пробке минивэн под управлением одной из участниц конфликта пытается сместиться вправо и втиснуться в образовавшуюся перед двигающимся Mercedes-Benz CLS брешь. Женщина-водитель иномарки тот час же увеличивает скорость и заслоняет проезд соседу. После этого две автоледи вышли на улицу и принялись выяснять отношения с помощью физической силы. При этом на видео заметно, что женщина из Mercedes явно беременна. Примечательно также то, что никто из участников движения не решился разнять дерущихся.

Ранее мы писали, что в Пензе неадекватный пешеход бросился на капот автомобиля. Вероятно мужчина пытался позже обвинить водителя авто в наезде.


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