В метро "Чистые пруды" на рельсы упала 15-летняя девочка

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Девочка-подросток упала просто на рельсы в «Чистых прудах». Она осталась невредимой, по ее словам, всему виной – головокружение. СК проверит обстоятельства происшествия.

На станции «Чистые пруды» 19 февраля произошел неприятный случай, который едва не закончился летальным финалом. На рельсы перед приближающимся составом упала 15-летняя девочка-подросток. Машинист оперативно среагировал и заранее начал применять экстренное торможение. Таким образом, девочка осталась жива. В настоящее время с ней беседуют полицейские, которые прибыли на вызов сотрудников метро.

Также в «Чистые Пруды» приехали и медики, которые в первую очередь осмотрели пострадавшую. Госпитализация подростку не потребовалась. Она говорит, что причиной падения стало банальное головокружение и потеря равновесия. Правоохранители тщательно будут проверять обстоятельства происшествия. Случившееся в метро не привело к остановке или нарушению графика движения поездов. Просто остальные пассажиры метрополитена получили шок от увиденного ими случая.