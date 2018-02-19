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В Подмосковье две женщины заживо сгорели в бане

Сегодня, 19:16

Две женщины сгорели заживо во время пожара в бане в подмосковной Балашихе. Их останки были найдены при разборе завалов уничтоженного огнём деревянного здания.

В ходе проверки было установлено, что в помещении находились две женщины, одной из них была хозяйка бани. Внутри они распивали спиртные напитки и осуществляли обогрев с помощью газового баллона. Вероятно, неосторожное обращение с огнём или низкое качество изделия и стало причиной пожара. Проверка тем временем продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали, что Ленинградской области в бане заживо сгорел пожилой мужчина. 68-летний житель Приозёрского района не смог выбраться из пылающего здания.


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