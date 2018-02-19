Полиция спасла беременную женщину, потерявшую сознание за рулём

Сегодня, 18:40

Сотрудники полиции спасли беременную жительницу Караганды, которая едва не начала рожать за рулём автомобиля. Она потеряла сознание и остановила машину.

Все эти движения увидели на проезжей части стражи порядка и поспешили на помощь. Подруга автовладелицы, сидевшая около неё на соседнем сидении, пыталась привести её в чувства. Правоохранительные органы были вынуждены действовать незамедлительно. В результате они посадили женщину, у которой начались предродовые схватки в машину скорой помощи и отвезли в больницу. На данный момент известно, что жизни ребёнка и его матери ничего не грозит.