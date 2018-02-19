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Врачи помогли родитель женщине с пороком сердца в Улан-Удэ

Сегодня, 18:21

В Улан-Уде помощь медиков позволила родить женщине, страдающей от порока сердца. С подобным диагнозом беременность обычно запрещена, однако усилиями квалифицированных врачей тяжёлых последствий удалось избежать.

Как передаёт местная пресса, специалисты категорически не рекомендовали 28-летней местной жительнице рожать, учитывая наличие у неё патологии. С пороком сердца она рисковала получить приступ от чрезмерной нагрузки на орган и приёма серьёзных лекарственных препаратов, влияющих на сердечно-сосудистую систему. Несмотря на все риски, женщина настояла на том, что будет рожать и медикам пришлось пойти ей на встречу. В итоге процесс беременности и роды прошли успешно, ребёнок появился на свет здоровым.

Ранее мы писали, что в Самаре женщина родила в поезде на местном вокзале. Местная жительница намеревалась направиться в Краснодар, однако внезапно у неё начались схватки.


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