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Сегодня утром ушел из жизни парализованный Максим Удовиченко

Сегодня, 17:54

Утром 19 февраля в Улан-Удэ ушел из жизни парализованный 13-летний Максим Удовиченко. Его мать Ирина опубликовала пост о смерти сына в группе по оказанию помощи «Вконтакте».

Напомним, что 6 лет назад случилось ужасное ДТП, в котором погиб друг Максима, а сам мальчик оказался прикован к постели. Не оставшиеся в стороне люди с первых дней начали помогать семье ребенка деньгами, подарками и словами поддержки. Об этой трагедии знали не только в Бурятии, но и за ее пределами.

После аварии Максима смогли отвезти в Барселону на операцию, где он получил шанс дышать самостоятельно. Лечение проходило в различных больницах и клиниках, после которого мать с ребенком переехали жить в село Багдарин.

Что до водителя, виновного в аварии, то мужчина получил три года условно и был лишен водительских прав сроком на один год. Также на него была возложена выплата материального ущерба матери Максима.


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