В Оренбурге охотник случайно выстрелил себе в пах из ружья

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В Оренбурге госпитализировали мужчину, который получил в результате несчастного случая огнестрельное ранение в паховую область. Как пишет местная пресса, инцидент произошёл во время ремонта охотничьего ружья, которое оказалось заряженным.

В полиции подтвердили, что знают о данном случае и уже начали по факту неосторожного обращения с оружием и последующего ранения 42-летнего местного жителя проверку. Сообщается, что происшествие имело место быть на территории частного охотохозяйства. Установлено, что выстрел произошёл в момент, когда пострадавший помогал своему приятелю устанавливать на ружьё прицельное приспособление. Сейчас оренбуржец находится под наблюдением врачей. О его состоянии ничего не известно.

Ранее мы писали, что в Украине на охоте случайно застрелили депутата. Мужчина погиб на месте от полученных ранений.