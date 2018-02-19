В Тюмени спасатели освободили влюблённых, заковавших себя в наручники

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В Тюмени спасатели освободили от наручников, заковавших в них себя влюблённых. Парочка намеревалась внести разнообразие в проведение романтического вечера, но потеряла ключи от оков.

После того, как возлюбленные поустали от плотских утех, они решили расковаться. Однако обнаружили, что во время этого развлечения, ключи оказались утраченными.

Сначала партнёр постарался справиться с данной проблемой сам. Он решил срезать наручники болгаркой, но его подруга при этом едва не лишилась руки.

После этого они, посовещавшись, решили прибегнуть к помощи спасателей. Те прибыли и справились с данной проблемой. Для этого они использовали ручные комбиножницы и слесарные инструменты.

Одновременно с этим к незадачливым влюблённым прибыли и медики. Они осмотрели пострадавших и оказали парочке требуемую медпомощь.

Данный инцидент произошёл 18 февраля на территории дачного общества, находящегося рядом с Велижанским трактом.

Парочка сообщила, что применить наручники при своей встрече им пришло в голову одновременно. В процессе секса руки стали опухать.