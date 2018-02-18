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СМИ: Кизлярский стрелок дал присягу ИГ

Вчера, 23:10

Кизлярский стрелок давал присягу ИГ* (запрещена в РФ). Информацию предоставляет ряд отечественных СМИ.

В сообщении указано, что стрелок в Дагестане давал официальную присягу ИГ*. На оружии преступника также были обнаружены знаки символов, которые принадлежат экстремистам. Представители Исламского государства официальных комментариев по данному поводу пока что не давали. На текущий момент силовики выяснили, что убийцы был местным жителем 1995 года рождения. Более детальной информации пока что не поступало.


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