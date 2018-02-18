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Водитель маршрутки домогался женщины в Челябинске

Вчера, 22:11

В Челябинске водитель маршрутки предлагал женщине интим прямо на рабочем месте.

В сообщении указано, что инцидент произошёл 17 февраля днём. По словам женщины, она села в маршрутку №9 на переднее сиденье на "Центральном рынке". Она дала водителю монеты, а он схватил её за пальцы и продержал несколько секунд. Потом спросил, не замёрзла ли она на улице. После этого некоторое время они ехали молча. Чуть позже шофер что-то начал бормотать, но женщина отчётливо услышала слово "секс". Вслед за этим он предложил её подвинуться поближе к нему, но она отказала. Сразу после инцидента она попросила остановить транспортное средство и вышла на "Виктории".

Сейчас она намерена обратиться с соответствующим заявлением в органы для последующей проверки. К слову, с завтрашнего дня, 19 февраля маршрут №9 официально прекращает свою работу.


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