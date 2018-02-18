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Жительница Кизляра рассказала подробности трагедии в храме

Вчера, 21:27

Жительница Кизляра рассказала подробности расстрела людей около храма на Советской улице.

По словам женщины, когда прихожане покидали храм Георгия Победоносца, неизвестные молодой человек начал беспорядочно по ним стрелять. Горожанке удалось забежать в здание вместе с другими посетителями храма, где она сразу же позвонила в местный отдел полиции. Она подтвердила, что в ходе перестрелки с полицейскими злоумышленник был убит.

Погибли 4 женщины, и еще одна прихожанка скончалась уже в больнице на операционном столе, пятеро ранены.


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