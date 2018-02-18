В Иране сформировали комитет для расследования авиакатастрофы

Вчера, 20:29

В Иране сформировали специальный комитет, который займется установлением всех обстоятельств крушения пассажирского лайнера.

Мохаммад Али Вакили, член междлиса, сообщил, что по распоряжению парламента Ирана был создан комитет для расследования всех обстоятельств и причин произошедшей сегодня трагедии с самолетом ART 72 авиакомпании Aseman Airlines. После проверки всех данных эксперты подготовят доклад о катастрофе. По предварительной версии, причиной падения самолета в горах Дена стали плохие погодные условия, неподходящие для полета, а именно туман, который значительно снизил видимость.