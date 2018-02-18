VistaNews.ru


В Ростове после выгула собаки пропал 17-летний юноша

Сегодня, 19:35

В Ростове-на-Дону сегодня, 18 февраля, утром 17-летний местный житель взял свою таксу и направился с ней на традиционную прогулку. Однако после этого на связь со своими родными юноша перестал выходить.

Тётя молодого человека рассказала, что он проживает в многоэтажном доме на улице Тельмана. В момент исчезновения парень выгулял таксу сначала во дворе, а затем пошёл в сторону переулка Газетного. После этого родные ребёнка потеряли с ним связь. Они уже успели обзвонить всех знакомых юноши. Никто ничего о его местонахождении не знает.

Рост юноши - 175 сантиметров. Телосложение у него худое. Сегодня утром он вышел из дома в тёмно-синей куртке и спортивных штанах.

Ранее сообщалось, что при похожих обстоятельствах в Волгограде пропал 16-летний мальчик. Там подросток покинул свою квартиру, и вот уже второй день не выходит на связь. Его разыскивают местные волонтёры и полицейские.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.