В Ростове после выгула собаки пропал 17-летний юноша

Сегодня, 19:35

В Ростове-на-Дону сегодня, 18 февраля, утром 17-летний местный житель взял свою таксу и направился с ней на традиционную прогулку. Однако после этого на связь со своими родными юноша перестал выходить.

Тётя молодого человека рассказала, что он проживает в многоэтажном доме на улице Тельмана. В момент исчезновения парень выгулял таксу сначала во дворе, а затем пошёл в сторону переулка Газетного. После этого родные ребёнка потеряли с ним связь. Они уже успели обзвонить всех знакомых юноши. Никто ничего о его местонахождении не знает.

Рост юноши - 175 сантиметров. Телосложение у него худое. Сегодня утром он вышел из дома в тёмно-синей куртке и спортивных штанах.

Ранее сообщалось, что при похожих обстоятельствах в Волгограде пропал 16-летний мальчик. Там подросток покинул свою квартиру, и вот уже второй день не выходит на связь. Его разыскивают местные волонтёры и полицейские.