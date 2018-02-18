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Aseman Airlines: Новость о гибели пассажиров в Иране преждевременна

Сегодня, 19:19

В Иране самолет врезался в гору. Крушение произошло из-за плохих погодных условий, а именно тумана. Авиакомпания Aseman Airlines считает новость о том, что все пассажиры и члены экипажа погибли, преждевременной.

Сегодня авиатранспортное средство ATR 72 компании Aseman Airlines, следовавшее по рейсу Тегеран-Ясудж, потерпело крушение. Спустя 50 минут полета самолет пропал с радаров и вскоре разбился в районе горного хребта Дена, который находится недалеко от города Исфахан. На борту присутствовали 66 пассажиров и 6 членов экипажа (2 пилота и 4 бортпроводника).

Причины авиатрагедии пока не установлены, все еще идет поиск места крушения, однако из-за тумана спасатели никак не могут добраться в горы. В связи с этим все еще нет информации о выживших и количестве погибших людей.

Очевидцы утверждают, что пилот самолета пытался совершить вынужденную посадку неподалеку от фермерского хозяйства. Известно также, что пилот лайнера обладал большим опытом. В 2013 году ему удалось благополучно совершить аварийную посадку самолета с отказавшим двигателем, в результате чего никто не пострадал.

Стоит отметить, что срок эксплуатации данного самолета составляет 24 года. По технически причинам месяцем ранее ATR 72 совершал вынужденную посадку, и после устранения всех поломок снова использовался вплоть до момента данной катастрофы.


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