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Во время крушения Ан-148 в Подмосковье погиб один житель Ижевска

Сегодня, 18:51

Во время крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье погиб один 52-летний житель Ижевска.

Уточняется, что погибший мужчина работал начальником отдела по организации милицейской службы УВО МВД по УР. После этого 52-летний гражданин устроился в главное управление вневедомственной охраны МВД РФ и в СОБР «Рысь».

Крушение самолёта Ан-148 случилось 11 февраля в Подмосковье. Воздушное судно, которое принадлежало «Саратовским авиалиниям», вылетело из Москвы и направлялось в Орск. Считается, что причиной крушения могло стать возгорания одного из двигателей, некорректная работа датчика измерения скорости, или же неопытные пилоты, которые допустили ошибку. Авария унесла жизнь всех 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Глава Удмуртии Александр Бречалов уже успел выразить свои соболезнования семьям всех погибших.

Ранее сообщалось, что московское и оренбургское правительство выплатят совместно со страховой компанией по 4 миллиона рублей семьям, чьи родные погибли в крушении Ан-148.


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