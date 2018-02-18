Число жертв кизляровского стрелка увеличилось до пяти

Сегодня, 18:46

Сегодня в Кизляре мужчина напал на толпу прихожан и начал стрельбу из автомата на поражение. На месте скончались четыре женщины. В данный момент известно, что одна из раненных скончалась в больнице.

Мужчина с ружьем напал на толпу женщин во время празднования Масленицы. Стрелок зверски расстрелял женщин, после чего его ликвидировала полиция. Вместе со злоумышленником на месте преступления находилась супруга, которая попыталась скрыться, но оперативники ее задержали и доставили в отдел. Обстоятельства происшествия устанавливаются.