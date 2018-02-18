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Кизлярского стрелка на убийство прихожан сопровождала жена

Сегодня, 18:22

Как оказалось, в момент убийства прихожан в Кизляре стрелок находился вместе со своей женой. Женщина попыталась скрыться от полиции, однако ее удалось задержать.

Сегодня во время празднования Масленицы кизляровский стрелок устроил стрельбу на поражение в толпе прихожан, которые шли из храма. В результате нападения неизвестного с ружьем погибли четыре человека, пятеро получили серьезные ранения.

В ходе оперативной операции правоохранители арестовали супругу стрелка, которая в момент нападения находилась с ним. После того, как мужчину ликвидировали оперативники, женщина попыталась скрыться, однако вскоре была задержана. В данный момент проходит допрос сообщницы кизляровсокго стрелка.


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