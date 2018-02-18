Появилось видео нападения кизляровского стрелка на прихожан

Сегодня, 18:01

В сети появилось видео нападение кизляровского стрелка на прихожан во время празднования Масленицы. Мужчина с ружьем напал на людей когда те шли из храма.

В результате погибли четыре человека, пятеро получили ранения. В сети показали видео нападения стрелка в Кизляре на толпу прихожан, снятое очевидцами. За кадром на видео слышно, как девушки шокированы происходящим. Именно они вызвали на место происшествия скорую помощь. Также в сети опубликовали имена погибших от действий кизляровского стрелка, который напал на толпу прихожан возле храма во время празднования Масленицы с ружьем:

1. Людмила Щербакова

2. Вера Моргунова

3. Ирина Сосикова

4. Не опознана.

Список раненых при нападении на Храм в Кизляре:

1. Надежда Кушнарева, 1949 года рождения

2. Наталья Плетухина, 1954 года рождения

3. Вера Блинникова, 1958 года рождения

4. Магомед Рамазанов, 1982 года рождения (сотрудник ППС)

5. Султан Хизириев, 1988 года рождения (боец Росгвардии)