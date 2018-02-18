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Кизляровский стрелок устроил стрельбу на поражение во время Масленицы

Сегодня, 17:37

В Кизляре неизвестный устроил стрельбу на Масленице. Четверо человек погибли, еще четверо ранены. Преступник тоже ликвидирован.

На месте празднования масленицы в Кизляре находились правоохранители. Один из горожан достал оружие и начал стрелять по людям. В результате погибли четыре человек, четверо ранены и находятся под присмотров медиков. Правоохранители были вынуждены ликвидировать злоумышленника.

В результате выстрела мужчина погиб. В данный моменту устанавливается личность кизляровского стрелка. По некоторым данным, мужчина, вооруженный ружьем, подошел к людям, собравшимся возле одной из церквей в Кизляре. Он открыл огонь на поражение по толпе. Количество пострадавших увеличилось до пяти. Люди возвращались из храма в тот момент, когда стрелок открыл по ним огонь.


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