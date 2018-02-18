Гусь покалечил фотографа в Суздале

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В Суздале во время проведения традиционных гусиных боев, один из участников схватки вместо соперника напал на фотографа и нанёс ему несколько травм.

Гусь не успел ущипнуть молодого фотографа, которого вовремя успели спасти. Несмотря на то, что ничего серьезнее испуга и щипка причинить человеку птица не могла, выглядят в такие моменты гуси довольно устрашающе. Они начинают шипеть, изгибать шею, и бросаются на обидчиков. Фотограф знал на что идет, ведь все зрители до начала спарринга были предупреждены, и их попросили покинуть поле боя. В итоге там остались лишь самые смелые, готовые рискнуть ради хороших фотографий.

В этом году лучшие боевые породы гусей собрались в Суздале, на территории музея деревянного зодчества, расположенного на побережье реки Каменка, уже в 13 раз. Гуси сражаются не просто так, а за гусыню. Каждый бойцовский гусь стремиться продемонстрировать свою силу гусиной "принцессе", для чего они должны ухватить соперника за крыло, и прижать к поверхности земли. Такая «схватка за любовь» представляет собой серьезное, жестокое, однако зрелищное представление, ведь пернатые смогут завоевать победу лишь благодаря упорству, им запрещено щипаться, клеваться, целиться в глаза.

Гусиные бои представляют собой традиционную русскую забаву, которую в Суздале возродили в 2004 году, и проводят на Масленицу. Гусей сюда привозят со всех уголков России, но особо ценятся птицы из Павлово Нижегородской области.