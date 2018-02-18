В Волгограде пропала собака стоимостью 60 тысяч рублей

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Собака элитной породы сиба-ину пропала на днях в Волгограде. Хозяйка живо просит небезразличных граждан помочь ей воссоединится с питомцем и обещает за возвращение пса вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

По словам женщины, собака по кличке Рен сбежала от неё накануне 17 февраля в Дзержинском районе города. Хозяйка животного подчёркивает, что пёс очень подвижный и активный, поэтому не может усидеть на месте и постоянно убегает. Это уже не первый раз, когда ей приходится разыскивать домашнего любимца. Прошлый раз ей помогли отзывчивые граждане, которых женщина отблагодарила денежным вознаграждением. Надеется на помощь небезразличных волгоградцев она и сейчас. Хозяйка пса готова отдать людям, которые принесут ей собаку, пять тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Приморье живодёры расчленили пса. Злоумышленники поиздевались над животным, отрезав ему голову и конечности, которые выбросили посреди дороги.