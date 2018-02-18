Названа главная причина крушения самолёта в Иране

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В Иранской авиакомпании Aseman Airlines сообщили главную причину крушения самолёта ATR 72-500, которое произошло сегодня ранее. По словам представителей компании, авария случилась из-за плохих походных условий. Именно они и послужили причиной того, что воздушное судно врезалось в горный хребет Дена.

Иранские СМИ сообщают, что буквально за пару часов до полёта ATR 72-500 в данном регионе началась сильная пыльная буря. Перед самой аварией пилоты хотели совершить экстренную посадку. Они обратились с данной просьбой к диспетчеру, когда находились на высоте в 5 километров. Губернатор провинции Семир, где воздушное судно и разбилось уточнил, что из-за плохой погоды спасатели не могли даже при помощи вертолётов совершить посадку в районе катастрофы. Пришлось добираться на автомобилях по суше.

Известно, что на борту ATR 72-500 находились 66 человек, в этом числе находится и один ребёнок. Спустя 50 минут после вылета с тегеранского Мехрабадта, самолёт пропал с радаров.

Также ранее сообщалось, что разбившееся воздушное судно авиакомпании Aseman Airlines ещё буквально месяц назад из-за технических неполадок совершало экстренную посадку. Тогда самолёт вылетел из аэропорта, но сразу же вернулся обратно. Его починили и стали эксплуатировать дальше. Кроме этого, как утверждают иранские СМИ, судно было довольно-таки старым, его возраст равняется 20 годам.