Церемония прощания с пассажиром Ан-148 из Ярославля состоится в Москве

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Панихида по погибшему пассажиру рухнувшего в Подмосковье самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний» из Ярославля состоится 24 февраля в Москве. Об этом в социальных сетях сообщили родственники мужчины.

В публикации говорится, что церемония прощания с телом умершего состоится в помещении столовой МГУ №8. Начало намечено на 24 февраля 14:00. Супруга мужчины призывает всех друзей и знакомых прийти на панихиду и сказать несколько слов о нём. Девушка подчёркивает, что присутствие таких людей для семьи погибшего очень важно. Похоронят мужчину чуть позже, уже в Ярославле.

Ранее стало известно, что панихида по командиру разбившегося Ан-148 состоится 19 февраля. На мероприятие пустят лишь самых близких друзей и родственников.