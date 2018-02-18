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В Волгограде пропал 16-летний мальчик

Сегодня, 15:26

В Волгограде пропал 16-летний мальчик. Ребёнок ушёл из дома 16 февраля и до сих пор о его местоположении ничего не известно. Родители подростка просят помочь в его поисках и сообщить любую информацию о нём местным полицейским.

Уточняется, что в день пропажи на мальчике были одеты синие джинсы, тёмная куртка и кроссовки голубого цвета. Сам подросток не высокого роста, в районе 168 сантиметров, его телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, а глаза голубые.

Парень покинул свою квартиру, расположенную в Дзержинском районе города, ещё два дня назад, то есть 16 февраля. И до сегодняшнего дня о его местоположении ничего не известно. Родные ребёнка просят всех, кто видел похожего по описанию ребёнка, обратится к местным правоохранителям.

Кроме этого, волгоградские волонтёры просят распространять информацию о пропавшем мальчике в социальных сетях и расклеивать листовки по городу.


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