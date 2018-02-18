В ЯНАО мужчине пришлось самостоятельно принимать роды у жены

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Житель Ноябрьска ЯНАО вынужден был принимать самостоятельно роды у своей супруги. Беременная жена боялась ехать в больницу самостоятельно и до последнего ждала, когда мужчина приедет домой.

Вернувшись к супруге, горожанин обнаружил, что та уже начала рожать. Отправляться в больницу было уже поздно, поэтому он вызвал скорую медицинскую помощь и принялся помогать жене рожать. Мужчина признался, что сам он не до конца понимал, что нужно делать, поэтому действовал в соответствии с инструкциями рожавшей супруги. Медики, к слову, не стали временить с приездом и уже спустя 8 минут были на месте. Роды дома прошли успешно, после чего маму с ребёнком доставили в перинатальный центр, - сообщили в медучреждении.

Ранее мы писали, что в Чебоксарах иномарка протаранила автомобиль «скорой», где в этот момент проходили роды.