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В Москве анонимные вымогатели шантажируют ТЦ от имени Грудинина

Сегодня, 15:22

В Москве анонимные вымогатели шантажируют предпринимателей ТЦ от имени Павла Грудинина. Инциденты зафиксированы в «Оранжевом мире», «Экстриме» и «Галерее Аэропорт».

Представители администрации нескольких торговых комплексов, расположенных в Москве, обратились в полицейское отделение с заявлением, согласно которому неизвестные посредствам электронной почты вымогают у них по две тысячи долларов. Письма приходят с одного адреса «PavelGrudinin@protonmail».

В случае отказа вымогатели угрожают предпринимателям организовать звонки о минировании торговых центров. После таких инцидентов магазины практически всегда эвакуируют, что провоцирует за собой серьезные убытки. Причастность к этим историям политического деятеля Павла Грудинина сомнительна, считают СМИ.


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