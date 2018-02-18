Поиск трупов на месте крушения самолета в Иране затруднен из-за погодных условий

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Спасатели Ирана не могут пробраться к месту крушения самолета авиакомпании Aseman Airlines из-за неблагоприятных погодных условий. В результате эксперты пока не могут начать сбор фрагментов тел на месте трагедии.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 66 человек: 60 пассажиров, 4 бортпроводника и 2 пилота. Среди пассажиров был маленький ребёнок. Все пассажиры и экипаж, находившиеся на борту потерпевшего катастрофу в Иране самолета, погибли. По имеющейся информации, к месту падения авиалайнера направлен спасательный вертолет, но поиски осложнены из-за неблагоприятных погодных условий. К месту крушения направили специализированную технику, которая расчищает дорогу к обломкам и трупам.

Согласно предварительной информации, незадолго до трагедии экипаж воздушного судна предпринял попытку совершить экстренную посадку на расположенных в провинции фермах. Также стало известно, что состояние авиалайнера компании Aseman Airlines было не идеальным.

Владимир Путин выразил соболезнования правительству Ирана в связи с авиакатастрофой. Напомним, 11 февраля на территории Раменской области Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". В результате катастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным экспертов, причиной трагедии могло стать обледенение датчиков скорости.

В данный момент специалисты в Иране устанавливают возможную причину крушения самолета Aseman Airlines. В результате трагедии погибли 66 человек. Это уже вторая крупная авиакатастрофа в 2018 году. Пользователи соцсетей уже активно обсуждают происшествие. Многие уверены, что авиакрушения провоцирует затмение.