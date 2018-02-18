VistaNews.ru


Поиск трупов на месте крушения самолета в Иране затруднен из-за погодных условий

Сегодня, 14:53

Спасатели Ирана не могут пробраться к месту крушения самолета авиакомпании Aseman Airlines из-за неблагоприятных погодных условий. В результате эксперты пока не могут начать сбор фрагментов тел на месте трагедии.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 66 человек: 60 пассажиров, 4 бортпроводника и 2 пилота. Среди пассажиров был маленький ребёнок. Все пассажиры и экипаж, находившиеся на борту потерпевшего катастрофу в Иране самолета, погибли. По имеющейся информации, к месту падения авиалайнера направлен спасательный вертолет, но поиски осложнены из-за неблагоприятных погодных условий. К месту крушения направили специализированную технику, которая расчищает дорогу к обломкам и трупам.

Согласно предварительной информации, незадолго до трагедии экипаж воздушного судна предпринял попытку совершить экстренную посадку на расположенных в провинции фермах. Также стало известно, что состояние авиалайнера компании Aseman Airlines было не идеальным.

Владимир Путин выразил соболезнования правительству Ирана в связи с авиакатастрофой. Напомним, 11 февраля на территории Раменской области Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". В результате катастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным экспертов, причиной трагедии могло стать обледенение датчиков скорости.

В данный момент специалисты в Иране устанавливают возможную причину крушения самолета Aseman Airlines. В результате трагедии погибли 66 человек. Это уже вторая крупная авиакатастрофа в 2018 году. Пользователи соцсетей уже активно обсуждают происшествие. Многие уверены, что авиакрушения провоцирует затмение.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.