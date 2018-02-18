В МАК назвали обледенение датчиков вероятной причиной крушения Ан-148

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Эксперты МАК после проверки данных "черных ящиков" Ан-148 установили, что вероятно именно обледенение датчиков стало причиной авиакрушения. Представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) провели первую расшифровку «черных ящиков» из лайнера Ан-148, который потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. Было установлено, что при полете был отключен обогрев сразу 3 приемников полного давления, функция которых заключается в сборе данных об атмосферном давлении.

Представители комитета сообщили, что через 2 минуты 30 секунд после взлета на лайнере началась необычная ситуация. В это время самолет был на высоте 1,3 тысячи метров, а скорость полета составляла 465-470 км/ч. В этот момент на первом приемнике полного давления и его запасном варианте и были зафиксированы разные показания скорости от модуля воздушных параметров. При подъеме до 2000 км над землей, первый датчик фиксировал нарастание скорости движения судна, а второй ее падение.

Опираясь на случаи предыдущих авиакатастроф, эксперты заключили, что вероятной причиной падения Ан-148 стали ошибочные данные о скорости полета самолета на индикаторах у пилотов, что было вызвано, вероятнее всего, обледенением приемников полного давления из-за нарушения функционирования системы обогрева.